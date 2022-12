Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach B 33/ Lkr. Konstanz) Auto kommt von der Straße ab

Allensbach (ots)

Ein Autofahrer ist am frühen Montagmorgen, gegen 4.45 Uhr, auf der Bundesstraße 33 auf Höhe der Ausfahrt Allensbach-West von der Straße abgekommen. Ein 70 Jahre alter Mann fuhr mit einem Toyota Yaris auf der B33 aus Richtung Singen herkommend in Richtung Konstanz. Auf Höhe der Ausfahrt Allensbach-West verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Im dortigen Grünstreifen prallte der 70-Jährige gegen einen Wildschutzzaun. Ein Abschlepper kümmerte sich um den beschädigten Wagen. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

