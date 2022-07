Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Durch Unfall selbst gestellt

Warza (Landkreis Gotha) (ots)

Am frühen Freitagabend überholte in der Langensalzaer Straße in Warza ein Motorradfahrer einen Pkw und kollidierte beim Wiedereinordnen mit dem Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 57-jährige Motorradfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, das angebrachte Kennzeichen nicht zum genutzten Kraftrad gehörte sowie dass der Roller nicht zugelassen und nicht versichert war. Der genutzte Roller wurde sichergestellt, da auch an der Fahrgestellnummer manipuliert wurde und ein Diebstahl nicht auszuschließen ist. Zu allem Überfluss verlief auch ein Drogenvortest positiv, so dass sich der Unfallverursacher wegen einer Vielzahl von Delikten verantworten muss. (ms)

