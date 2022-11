POL-HST: Sprengung eines Parkautomaten

Bergen auf Rügen (ots) - Am Donnerstag, dem 24.11.2022 fuhren Beamte des Polizeihauptreviers Bergen auf der Landesstraße 296 aus Richtung Samtens in Richtung Bergen Streife. An einer Lichtzeichenanlage bei Teschenhagen mussten sie zunächst aufgrund einer Rotphase warten. Kurz darauf hatten sie "Grün" und fuhren an. Von vorne aber kam ihnen nun als Linksabbieger unvermittelt ein Skoda entgegen und bog mutmaßlich bei ...

