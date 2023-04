Polizei Hagen

POL-HA: 52-jährige Frau bei Verkehrsunfall in Vorhalle leicht verletzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagabend (24.04.2023) in Vorhalle eine 52-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Gegen 22.15 Uhr fuhr ein 28-jähriger Herdecker mit seinem Kia über die Herdecker Straße in Richtung Becheltestraße. Eine dortige Kreuzung wollte er passieren und in Richtung Innenstadt weiterfahren. Zum selben Zeitpunkt wollte die 52-jährige Hagenerin mit ihrem Opel von einem Parkplatz nach links auf die Herdecker Straße in Richtung Vorhalle einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden PKW, bei der sich die 52-Jährige leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus, ihr Opel musste abgeschleppt werden. Bei ersten Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 28-Jährige bei dem Einfahren in die Kreuzung eine Rotlicht zeigende Ampel missachtet haben könnte. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

