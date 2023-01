Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Kölner Straße in Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 06.01.2023, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Ennepetaler mit seinem VW Golf die Kölner Straße in Fahrtrichtung Ennepetal. Ein 49-jähriger Ennepetaler mit seinem Mercedes-Benz sowie eine 58-jährige Ennepetalerin mit ihrem VW Beetle befuhren ebenfalls die Kölner Straße in gleicher Richtung und mussten aufgrund eines Rückstaus abbremsen. Der 21 Jährige bemerkte dies zu spät und es kam zu einer Kollision mit dem vor sich befindlichen Fahrzeug. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der VW Beetle auf den Mercedes geschoben. Der 49 Jährige sowie seine beiden Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Fahrzeug des 21 Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 11.000 Euro.

