POL-EN: Schwelm - Einbruch in ein Einfamilienhaus in dem Lausitzer Weg

Hattingen (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 21:45 Uhr, betrat ein 47-jähriger Hattinger den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Martin-Luther-Straße. In der Hand hielt der Mann eine schwarze Softairwaffe, die er in Richtung der Mitarbeiterin streckte. Augenscheinlich war der Mann stark alkoholisiert und er äußerte für die Frau unverständliche Worte. Die Mitarbeiterin forderte den Mann auf, er solle das ...

mehr