POL-HA: Rollerfahrer tauscht Kennzeichen an seinen Rollern und wird kontrolliert

Hagen-Boele (ots) - In der Hengsteyer Straße gelang am Dienstag (25.04.) ein Trickdiebstahl - ein bislang unbekannter Mann entwendete den Schmuck einer Seniorin. Die 86-Jährige schilderte der Polizei, dass ein unbekannter Mann gegen 16 Uhr bei ihr Zuhause geklingelt habe. Er gab an, einen Zettel schreiben zu müssen. Die 86-Jährige ließ den Trickdieb daraufhin in ...

mehr