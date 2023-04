Polizei Hagen

POL-HA: 27-Jähriger lässt sich von Taxifahrer nach Hause fahren und greift ihn anschließend an

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Mittwochabend (26.04.2023) griff ein 27-jähriger Mann einen Taxifahrer an und bezahlte nicht den vollen Betrag, der für die Fahrt angefallen war. Gegen 23.15 Uhr stieg der 27-Jährige am Hauptbahnhof in das Taxi des 57-jährigen Mannes ein. Die Fahrt endete in der Pelmkestraße. Dort teilte der Fahrer seinem Gast den zu zahlenden Betrag von gut 13 Euro mit. Der 27-Jährige warf anschließend etwa 11 Euro auf den Autositz und schlug dem Fahrer dann mit der geballten Faust gegen die Schulter und das Gesicht. Dabei ging auch der Rückspiegel des Taxis zu Bruch. Nach dem Angriff stiegt der 27-Jährige aus und ging in seine Wohnung. Alarmierten Polizeibeamten gelang es, die Personalien des Tatverdächtigen zu ermitteln. Als sie ihn zu dem Sachverhalt befragen wollten, öffnete er ihnen nicht die Tür. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung, des Zechbetruges sowie der Sachbeschädigung gegen ihn ein. Der Taxifahrer wurde durch den Angriff leicht verletzt, musste aber nicht rettungsdienstlich versorgt werden. (sen)

