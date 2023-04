Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl mit Waffen - Mann bedroht Polizisten

Hagen-Mitte (ots)

In einer Parfümerie in der Elberfelder Straße beging ein 45-Jähriger einen Ladendiebstahl mit Waffen. Am Mittwoch (26.04.) gegen 15.30 Uhr betrat der Mann das Geschäft und steckte ein Parfüm in seine Tasche. Anschließend wollte er die Filiale ohne zu zahlen verlassen. Als ihn eine Mitarbeiterin ansprechen wollte, bemerkte der Hagener die Frau nicht, ging zurück zur Abteilung, um sich nach weiterer Ware zu bücken. Dabei verlor er das zuvor eingesteckte Parfüm. Nach Eintreffen der Polizei fanden die Beamten weiteres Diebesgut bei ihm. Der Mann führte zudem ein griffbereites Cuttermesser in seiner Tasche mit sich. Im Umgang mit den Einsatzkräften zeigte sich der 45-Jährige unkooperativ sowie aggressiv. Als ihm durch die Polizisten eröffnet wurde, dass er vorläufig festgenommen wird, versuchte er sich kurzzeitig durch Sperren und drehen der Arme gegen das Anlegen der Handschellen zu wehren. Darüber hinaus bedrohte er einen Beamten. Der Ladendieb erhielt Strafanzeigen. (arn)

