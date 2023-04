Polizei Hagen

POL-HA: Beim Rückwärtsfahren Fußgängerin erfasst

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag (27.04.) touchierte eine Hagenerin beim Einparken ihres Autos eine Fußgängerin. Gegen 14.15 Uhr wendete die 58-Jährige mit ihrem Dacia auf der Straße Am Rastebaum, um anschließend in einer Parklücke am Fahrbahnrand einparken zu können. Zu diesem Zeitpunkt wollte eine 37-Jährige die Straßenseite wechseln und lief hinter dem Auto her. Die Hagenerin erfasste die Fußgängerin, die zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Auf eine Behandlung in einem Krankenhaus verzichtete sie. (arn)

