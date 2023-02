Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Münsterstraße/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in einem Parkhaus an der Münsterstraße einen grauen VW Caddy Life aufgebrochen. Zwischen 00.01 Uhr am Donnerstag (09.02.23) und 9.10 Uhr am Montag (13.02.23) schlugen sie eine Scheibe ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

