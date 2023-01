Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrugsmasche "Falscher Polizist" bringt Frau um Erspartes (21.01.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mit der Betrugsmasche "Falscher Polizist" haben Betrüger am Samstagabend gegen 20.30 Uhr eine 79-Jährige aus Villingen um ihr Erspartes gebracht. Die Ganoven riefen bei der Seniorin an und gaben sich als Beamte der Kriminalpolizei aus. Sie behaupteten, dass Einbrecher in Villingen unterwegs sind und einen Zettel mit der Adresse der Frau dabeihaben. Den Tätern gelang es, so auf die Geschädigte einzuwirken, dass sie Auskunft über ihr zuhause aufbewahrtes Bargeld gab und dies kurz darauf an einen angeblichen "Polizisten" an der Haustür übergab, damit dieses nicht in die Hände der angeblichen Diebe fällt. Bei diesem vermeintlichen Polizisten handelte es sich um ein Mitglied der Betrügerbande, die so einen fünfstelligen Betrag ergaunerte.

Die Polizei warnt vor diesen immer wieder erfolgreichen Betrugsanrufen der Trickbetrüger und gibt folgende Hinweise:

Die Polizei nimmt niemals Geld oder Wertgegenstände entgegen! Geben Sie niemals ihre Wertsachen an vermeintliche Polizisten oder sonstige "Helfer" heraus, die sich als Bankangestellte, Notare, Rechtsanwälte, Richter, Zivilfahnder oder ähnliche Personen tarnen! Seien Sie misstrauisch und rufen Sie immer bei Ihrer örtlichen Polizei zurück! Auch wenn Angehörige unter mysteriösen Umständen anrufen und Geld fordern: rufen Sie die Angehörigen einfach unter deren Telefonnummer zurück.

Weitere Hinweise, wie man solche Betrügereien am Telefon entlarvt und wie man sich davor schützen kann, gibt es auf den Internetseiten der Polizei unter www.Polizei-Beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell