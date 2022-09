POL-VIE: 220930 Nettetal - Lobberich: Erneuter Alleinunfall eines Pedelecfahrers - leicht verletzt

Niederkrüchten-Gützenrath (ots) - Am Mittwoch in der Zeit von 6.15 bis 14.40 Uhr haben ein oder mehrere Unbekannte versucht, in ein Zweifamilienhaus an der Bruchstraße in Gützenrath einzubrechen. Dies gelang am Ende nicht. Als eine Hausbewohnerin am frühen Mittwochnachmittag von der Arbeit zurückkehrte, ...

