POL-UL: (GP) Gammelshausen - Unfall durch Glätte

Am Sonntag kam ein 74-Jähriger bei Gammelshausen von der Straße ab.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 9 Uhr. Der Mann war mit einem Smart auf der L1217 von Gammelshausen in Richtung Auendorf unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der Fahrer geriet aufgrund von Glätte ins Rutschen und kam von der Straße ab. Dort prallte er gegen eine Leitplanke sowie einen Zaun. Der 74-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei Uhingen(07161/93810) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Smart auf 4.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Leitplanke und dem Zaun ist muss noch ermittelt werden.

Hinweis der Polizei:

Die kalte Jahreszeit birgt ihre Tücken: Minustemperaturen, Tauperioden, Schnee, Eis, überfrierende Nässe. Diese Umstände in Verbindung mit oftmals schlechten Sichtverhältnissen erfordern höchste Konzentration im Straßenverkehr. Besonders Glatteis birgt große Risiken. Die Gefahr für glatte Straßen besteht an schattigen Orten, etwa bei Wäldern oder Tunnelausfahrten, ebenso wie auf Brücken. Eben überall dort, wo die Straße der Witterung besonders stark ausgesetzt ist. Nicht überall weisen Schilder auf die Gefahr hin.

