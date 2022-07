POL-PDNR: Traktor verunglückt

Neuwied (ots) - Neuwied - Bei der Polizei wurde bekannt, dass am 11.07.2022 gegen 19:30 Uhr mehrere Kinder in Höhe der Wiedbachstraße 35 beobachtet wurden, wie sie aus einem Hang heraus in einer Kurve Steine auf die Fahrbahn warfen. Hierbei verfehlten sie vorbeifahrende Fahrzeuge nur knapp. Es liegen keine Hinweise auf die Identität der Kinder vor. Die Polizei sucht nun Zeugen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

