Am Sonntag brach in einer Küche in Oberdischingen ein Feuer aus.

Gegen 15.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Straße Forsthaus aus. In einer Wohnung im ersten Obergeschoß hatte sich auf dem eingeschalteten Herd in der Küche ein Feuer entwickelt. Auch die Dunstabzugshaube brannte. Schnell hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und konnte ein Ausbreiten verhindern. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich die Bewohner in ihrer Wohnung. Sie konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Eine weitere Bewohnerin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

