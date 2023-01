Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Nach einem Streit gingen am Sonntag in Ulm mehrere Männer aufeinander los.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr kam es zu Streitigkeiten in der Schuhhausgasse. Der Streit eskalierte und ein 51-Jähriger soll auf einen Gleichaltrigen eingeschlagen haben. Danach begaben sich die Streitparteien in ihre jeweiligen Geschäfte. Kurze Zeit später trafen die Parteien erneut aufeinander. Einer der beiden Männer hatte dieses Mal Verstärkung dabei. Hier soll es erneut zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Eine Zeugin informierte die Polizei. Die Beamten trennten die vier Männer im Alter zwischen 47 und 51 Jahren und ermittelte die Personalien der Beteiligten. Das Polizeirevier Ulm Mitte (Telefon 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, was genau passiert ist und wer in welcher Form an der Auseinandersetzung beteiligt war.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

+++++++ 0191632 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

