POL-COE: Dülmen, Charlville-Mezieres-Platz/ Möglicher Unfall: Beteiligtes Mädchen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Freitag (10.02.23) kam es möglicherweise zu einem Kontakt zwischen einem Schulbus und einem unbekannten Mädchen. Der Busfahrer fuhr gegen 13.35 Uhr in Schrittgeschwindigkeit an die Haltestelle der Herrmann-Leeser-Realschule heran, als er einen Knall hörte. Er sah ein circa 13-jähriges Mädchen am Boden liegen. Der Fahrer stieg aus, um nach diesem zu schauen. Das Mädchen gab an, dass alles in Ordnung sei und ging weg. Der Fahrer meldete die Situation der Polizei Dülmen. Zur Sachverhaltsklärung bittet diese das Mädchen bzw. deren Erziehungsberechtigte, sich unter 02594-7930 zu melden. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der genannten Nummer entgegen.

