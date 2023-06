PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Widerstand im Rahmen einer Verkehrskontrolle +++ Mädchen in Freibad unsittlich berührt +++ Geparktes Auto zerkratzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Widerstand im Rahmen einer Verkehrskontrolle, Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42, 17.06.2023, 23.15 Uhr,

(pl)Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle im Bereich eines Ausflugslokals an der B42 bei Oestrich-Winkel hat eine 23-jährige Frau am Samstagabend Widerstand geleistet. Eine Polizeistreife unterzog in den späteren Abendstunden einen 24-jährigen Autofahrer und dessen 23-jährige Beifahrerin einer Verkehrskontrolle. Statt den Aufforderungen der eingesetzten Polizeikräfte nachzukommen, habe sich die 23-Jährige bei der Kontrolle unkooperativ verhalten und zur Wehr gesetzt. Durch ihr aggressives Verhalten wurde ein Polizist leicht verletzt. Sie muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Mädchen in Freibad unsittlich berührt, Rüdesheim, Kastanienallee, 18.06.2023, 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

(pl)Ein 13-jähriges Mädchen wurde am Sonntagnachmittag im Rüdesheimer Freibad von einem unbekannten Mann unsittlich berührt. Nach Angaben des Mädchens hielt sie sich zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr mit zwei Freundinnen auf einem großen Aufblasreifen im Nichtschwimmerbecken auf, als sie von dem Unbekannten unsittlich im Genitalbereich berührt worden sei. Der Mann wurde als ca. 60 Jahre alt oder älter, etwa 1,70-1,75 Meter groß mit einem dicken Bauch, dicken Armen, einer behaarten Brust und grauen kurzen vollen Haaren beschrieben. Er war möglicherweise in Begleitung eines Mannes im mittleren Alter und eines etwa 3 bis 4 Jahre alten Jungen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Geparktes Auto zerkratzt,

Taunusstein-Wehen, Dornbornstraße, 17.06.2023, 22.00 Uhr bis 18.06.2023, 10.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurde in Taunusstein-Wehen ein in der Dornbornstraße in einem Hof abgestellter Pkw mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten den schwarzen Ford und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell