Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Tollstock wurde am Dienstag - im Tagesverlauf - in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden Bargeld und Schmuck gestohlen.

Haltern am See:

Auf dem Hennewiger Weg sind unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten dann die Erdgeschosswohnung. Sie flüchteten danach - vermutlich durch die Terrassentür - in unbekannte Richtung. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Recklinghausen:

Auf der Westfalenstraße sind zwischen Dienstagnachmittag und dem frühen Dienstagabend unbekannte Täter in eine Wohnung eingebrochen. Sie durchsuchten das Schlafzimmer und erbeuteten Schmuck, Geld und elektronische Geräte. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher ein gekipptes Fenster auf und stiegen dann ein.

Eingebrochen wurde auch in ein Wohnhaus auf der Von-der-Heydt-Straße. Die Täter hebelten am Dienstagabend auch hier ein gekipptes Fenster auf und durchsuchten dann Räume im Erdgeschoss und der Zwischenetage. Es wurden Geld, Schmuck und zwei Handys gestohlen.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

