Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mädchen bei Unfall am Kreisverkehr leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen kam es am Kreisverkehr Langehegge/ Breddenkampstraße zu einem Unfall, bei dem eine 13-jährige Marlerin verletzt wurde. Das Mädchen querte um 7 Uhr die Langehegge am Fußgängerüberweg und kollidierte dabei mit dem Auto eines 53-jährigen Marlers, der in Richtung Bergstraße unterwegs war. Die Verletzte wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand ein leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell