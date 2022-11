Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Verletzte und Sachschaden nach Verlassen der Tiefgarage

Recklinghausen (ots)

Als eine 64-jährige Autofahrerin aus Dorsten am Dienstag gegen 18.30 Uhr aus einer Tiefgarage auf die Pliesterbecker Straße abbog, kollidierte sie mit dem Wagen eines 49-jährigen Dorsteners, der in Richtung Westen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde auch ein auf der gegenüberliegenden Seite geparktes Auto beschädigt. Die Fahrzeuge der beiden Dorstener waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die 64-Jährige, sowie ihr 67-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Dorsten, verletzten sich leicht und wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro.

