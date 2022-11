Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten - Raub auf ein Türkisches Cafe an der Westerholter Straße

Recklinghausen (ots)

Am 30. November 2022 gegen 01:50 Uhr kam es in einem Türkischen Cafe in Herten-Westerholt auf der Westerholter Straße zu einem Raubdelikt.

Zwei Tatverdächtige betraten das Cafe, einer der beiden hat unter Vorhalt eines Messers den Angestellten bedroht und ihn dazu genötigt, die Kasse auszuhändigen. Nach der Tat sind die Täter zu Fuß über die Westerholter Straße in Richtung ehemalige Zeche Schlägel & Eisen geflüchtet.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben: Männlich, dunkle Jacke, schwarzes Basecap, eins davon von Nike, 180-195 cm groß, schlanke Statur. Das ungefähre Alter der Täter konnte vom Geschädigten nicht angegeben werden. Beide Täter haben während der Tatausführung dünne Sporthandschuhe getragen.

Der Geschädigte blieb unverletzt.

Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei sind bislang erfolglos verlaufen.

Sollte es Zeugen der Tat geben, werden diese gebeten sich unter der Rufnummer 0800-2361 111 mit der Polizei Recklinghausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell