Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Beute bei Kellereinbrüchen

Erfurt (ots)

Bei Kellereinbrüchen in Erfurt machten Einbrecher hochwertige Beute. Wie bei der Polizei am Samstag angezeigt wurde, verschafften sich die Täter in der Sofioter Straße auf unbekannte Weite Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Dort stahlen sie aus einer Kellerbox ein Mountainbike des Herstellers "KTM" vom Typ "B28 Black Edition" im Wert von über 3.500 Euro. Auch in der Mittelstraße schlugen unbekannte Täter zu. Hier brachen sie in zwei Kellerboxen ein und stahlen u. a. Abfahrtskier, Schuhe und einen Staubsaugerroboter im Wert von etwa 750 Euro. Die Polizei nahm in allen Fällen Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

