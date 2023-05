Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld gestohlen

Erfurt (ots)

Ein Diebespaar stahl am Samstag in Erfurt aus einem Bekleidungsgeschäft einen größeren Bargeldbetrag. Die beiden unbekannten Täter, eine Frau und ein Mann, betraten kurz nach 14:00 Uhr das Geschäft in der Altstadt. Während der Mann die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, schlich sich die Frau unbemerkt ins Büro. Dort stahl sie über 1.500 Euro Bargeld. Als die Verkäuferin den Diebstahl bemerkte, waren die beiden Diebe schon über alle Berge. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell