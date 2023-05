Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigter nach Körperverletzung gesucht

Erfurt (ots)

Am Samstag kam es auf dem Erfurter Wenigemarkt zu einer Körperverletzung. Gegen 15:20 Uhr gerieten mehrere Jugendliche in Streit. Dabei wurde ein unbekannter Beteiligter möglicherweise im Gesicht verletzt. Als alarmierte Beamte kurze Zeit später eintrafen, stellten sie drei Beteiligte im Alter von 15 bis 16 Jahren. Diese stritten eine Beteiligung an der Schlägerei ab. Vom Geschädigten fehlt bisher jede Spur. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zudem werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer 0116407 an den Inspektionsdienst Erfurt Nord (Tel.: 0361/7840-0). (DS)

