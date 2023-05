Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit in Schnellrestaurant eskaliert

Erfurt (ots)

Samstagabend eskalierte auf dem Erfurter Anger ein Streit in einem Schnellrestaurant. Kurz nach 21:00 Uhr gerieten ein 28-Jähriger und ein unbekannter Täter in dem Lokal aneinander. Nachdem der Täter den Mann am Hals gepackt hatte, konnte dieser zunächst in Richtung Bahnhofstraße flüchten. Kurze Zeit später kam es vor dem Restaurant erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten. Im Zuge dieser ging der 28-Jährige zu Boden. Dabei wurde ihm von seinem Kontrahenten eine Stichverletzung zugefügt. Mehrere Streifenwagen kamen daraufhin zum Einsatz. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr gefasst werden. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. (DS)

