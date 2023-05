Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Erfurt (ots)

Einbrecher hatten es auf eine Lagerhalle im Erfurter Norden abgesehen. Wie am Wochenende bekannt wurde, hebelten die Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit Gewalt mehrere Türen auf. Anschließend verschafften sie sich Zutritt in das Objekt und durchsuchten es. Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Der verursachte Sachschaden an den Türen wurde auf circa 4.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung vor Ort und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

