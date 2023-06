PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Kellerabteil +++ Gescheiterter Einbruch in Engenhahn +++ Ausweichmanöver führt zu Totalschaden +++ Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt +++ Blitzerreport

1. Einbruch in Kellerabteil,

Idstein, Ziemerweg, Mittwoch, 21.06.2023, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 22.06.2023, 12:40 Uhr

(da)In den letzten Tagen wurde in Idstein in ein Kellerabteil eingebrochen und ein E-Bike entwendet. Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der Zeit vom Mittwochnachmittag bis Donnerstagmittag gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten im Ziemerweg und entwendete ein E-Bike aus einem Abteil. Eine Besucherin des Hauses stellte eine Person fest, bei der es sich möglichweise um den Einbrecher handeln könnte. Sie beschrieb die Person als männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180-185cm groß, schlank mit blonden, kurzen Haaren. Auffällig an dem Mann sei darüber hinaus ein dunkelgrüner Schlauchschal gewesen, den er halb über das Gesicht gezogen hatte. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06126 / 9394-0 Hinweise entgegen.

2. Gescheiterter Einbruch in Engenhahn,

Niedernhausen-Engenhahn, Kranichweg, Montag, 19.06.2023, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 21.06.2023, 20:00 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen kam es zu einem Einbruchsversuch in Niedernhausen-Engenhahn. Die bisher unbekannten Täter versuchten vergeblich die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Kranichweg aufzuhebeln. Sodann flüchteten sie vom Grundstück, ohne in das Innere des Wohnobjekts gelangt zu sein. Die zurückgelassenen Beschädigungen an der Tür fielen den Bewohnern am Mittwochabend auf. Die Tat könnte jedoch auch zwei Tage zurückliegen. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben sich dem Fall angenommen und nehmen unter 06124 / 7078-0 Hinweise entgegen.

3. Ausweichmanöver führt zu Totalschaden, L3273, Idstein, Heftrich, Donnerstag, 22.06.2023, 15:30 Uhr

(da)Das Ausweichmanöver eines 20-Jährigen führte am Donnerstagnachmittag zu einem Totalschaden seines PKW. Der 20-Jährige war gegen 15:30 Uhr mit seinem PKW auf der L3273 aus Lenzhahn in Richtung Heftrich unterwegs. Nach ersten Angaben am Unfallort kreuzte hier ein Hase die Fahrbahn, weshalb der Fahrer nach rechts auswich, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und schließlich im Seitengraben zum Stehen kam. Der 20-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sein PKW wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

4. Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt, Idstein-Walsdorf, Idsteiner Straße, Donnerstag, 22.06.2023, 16:00 Uhr

(da)Am Donnerstag wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Idstein-Walsdorf leicht verletzt. Gegen 16:00 Uhr wollte ein Postfahrzeug von einem Seitenarm der Idsteiner Straße nach rechts in ebendiese einbiegen. Zeitgleich befuhr ein 36-jähriger Fahrradfahrer den parallel zur Idsteiner Straße verlaufenen Radweg in Richtung Walsdorf. Im Einmündungsbereich der Idsteiner Straße sowie deren Seitenarm kollidierte das Fahrrad mit dem Postfahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Darüber hinaus verletzte sich der 36-jährige Radfahrer leicht und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Rheingau-Taunus-Kreis die folgende Messstelle angekündigt:

Montag, 26.06.2023: B 42, Gemarkung Eltville Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.

