POL-HSK: Kradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Brilon (ots) - Am 12.05.2023 befuhr ein 61-jähriger Mann aus Brilon gegen 14:10 Uhr die "Untere Bahnhofstraße" in Brilon-Alme. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw einer 49-jährigen Frau aus Brilon. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr ...

