Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Papiercontainer brannten/ Kat geklaut

Lüdenscheid (ots)

Am Montag gegen 23 Uhr brannten an der Ecke Altheider Straße/Reinerzer Ring zwei Papiercontainer. Polizeibeamte konnten einen dritten Container wegziehen, bevor die Flammen auch auf ihn übergriffen, so dass er nur leicht an schmolz. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Unbekannte haben am Wochenende in der Kölner Straße versucht, einen Motorroller zu stehlen. Sie beschädigten das Lenkradschloss und versuchten, das Fahrzeug zu starten.

Als ein Lüdenscheider am Freitagmittag am Klopstockweg zu seinem VW Transporter kam, lag der Auspuff neben dem Fahrzeug. Wie der Besitzer feststellte, wurde in der Nacht zuvor der Kat unter dem Fahrzeug abgeflext. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell