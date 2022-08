Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kunden bedroht, Polizeibeamte geschlagen/ Einbrüche in Gartenlauben/ Sitzbank zerlegt

Iserlohn (ots)

Nachdem er in einem Imbiss an der Mendener Straße mit einer Bierflasche um sich geschlagen, andere Kunden angepöbelt und herumgeschrien hatte, legte sich ein 35-jähriger Mann am Montag gegen 18 Uhr mit der Polizei an. Als die Imbiss-Mitarbeiter die Polizei anriefen, verließ der alkoholisierte 35-Jährige das Lokal. Eine Streifenwagen-Besatzung entdeckte ihn in der Nähe auf der Fahrbahn, wo er vor dem Polizeifahrzeug stehenblieb. Die Beamten forderten ihn auf, auf den Gehweg zu gehen. Das tat er jedoch nicht. Als ihn die Polizeibeamten in den sicheren Bereich führen wollten, stieß der 35-Jährige sie weg, trat und schlug auf sie ein. Die Beamten konnten ihn überwältigen. Ein Spiegel des Streifenwagens ging zu Bruch. Der 35-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Bedrohung und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Unbekannte haben zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in einer Kleingartenanlage Im Lau mindestens vier Gartenlauben aufgebrochen. Gestohlen wurden unter anderem: Brettspiel, Herd, Küchenmaschine, Lebensmittel, zwei Bierkästen, Bohrschrauber, Kreis- und Stichsägen, ein Radio und ein Tacker.

Vier etwa 18 bis 20 Jahre alte Personen haben am Montagabend gegen 23.45 Uhr eine Sitzbank am Fritz-Kühn-Platz zerlegt. Als die Polizei eintraf, waren die Verursacher bereits verschwunden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell