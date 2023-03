Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Leblose Person in Weida gefunden - KPI Gera ermittelt

Greiz (ots)

Weida: Am gestrigen Tag (16.03.2023), gegen 16:45 Uhr fanden Passanten am Flußufer der Weida in der Pfortenstraße eine leblose männliche Person, so dass umgehend Polizei und Rettungsdienst zum Einsatzort ausrückten. Ein ebenfalls alarmierter Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Kriminalpolizei aus Gera leitete in der Folge ein Todesermittlungsverfahren ein. Nach vorläufigen Informationen ergaben sich aktuell keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Ermittlungen zur Todesursache und der Identität des Verstorbenen sind noch nicht abgeschlossen und dauern gegenwärtig an.(RK)

