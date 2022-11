Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (502/2022) Trickdiebe bestehlen Seniorinnen in Göttingen und Duderstadt

Göttingen (ots)

Göttingen, Annastraße und Duderstadt, Im Siebigsfeld Donnerstag, 24. November, gegen 14.30 (Göttingen) und 12.10 Uhr (Duderstadt)

GÖTTINGEN/DUDERSTADT (jk) - Unbekannte Trickdiebe haben am Donnerstag (24.11.22) zwei Seniorinnen in Göttingen und Duderstadt bestohlen. In beiden Fällen erbeuteten die Täter Schmuck, in Göttingen zusätzlich eine EC-Karte.

In der Göttinger Annastraße verschafften sich gegen 14.30 Uhr insgesamt drei unbekannte Männer unter dem Vorwand, von der Wohnungsgenossenschaft zu sein und die Rohre überprüfen zu müssen, Zutritt in die Wohnung einer Frau. Die Betrüger verteilten sich anschließend auf verschiedene Räume. Wenig später verließen sie die Wohnung wortlos wieder. Im Nachhinein wurde der Diebstahl von Schmuck und einer EC-Karte festgestellt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Detaillierte Personenbeschreibungen liegen zurzeit noch nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

In der Straße "Im Siebigsfeld" in Duderstadt (Landkreis Göttingen) bediente sich ein Einzeltäter einer anderen Masche. Der ca. 25 Jahre alte und etwa 170 cm große Unbekannte klingelte zunächst ebenfalls an der Haustür und fragte aber dann die ihm öffnende Seniorin, ob sie alte Elektrogeräte oder Pelze zu verkaufen habe. Die Frau ließ den Mann eintreten. Gemeinsam ging man durchs Haus und legte einige Gegenstände bereit. In weiteren Verlauf verlor die Duderstädterin den Unbekannten aus den Augen und musste wenig später feststellen, dass ihr Geld und Schmuck gestohlen wurden. Täterbeschreibung: ca. 170 cm groß, ca. 25 Jahre alt, sprach hochdeutsch, bekleidet mit dunkler Sportkleidung, Schirmmütze und dunklen Turnschuhen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Duderstadt, Telefon 05527/98010.

