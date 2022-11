POL-GÖ: (501/2022) Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A 7 in Höhe Rastanlage Göttingen - Autobahn aktuell voll gesperrt

Göttingen (ots) - Hann. Münden, Am Knick Mittwoch, 23. November 2022, gegen 16:00 Uhr HANN. MÜNDEN (as/jk) - Eine vermutlich erheblich alkoholisierte Autofahrerin hat am Mittwoch (23.11.22) gegen 16.00 Uhr in der Straße "Am Knick" in Hann.Münden (Landkreis Göttingen) einen Unfall verursacht. Die 46-Jährige ...

mehr