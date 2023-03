Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrer von nichtversicherten E-Scooter stand unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Für den 36-jährigen Fahrer eines E-Scooters war am gestrigen Mittwoch (15.03.2023), gegen 20:15 Uhr, die Fahrt in der Goethestraße zu Ende. Dort kontrollierten ihn Polizeibeamte und stellten fest, dass noch ein altes (grünes) Versicherungskennzeichen am Fahrzeug angebracht war. Ein Atemalkoholtest zeigte zudem einen Wert von 1,05 Promille und ein Drogentest reagierte positiv. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Verfahren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell