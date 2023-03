LPI-G: Toilettentür bei Aufbruchsversuch beschädigt

Gera (ots) - Gera: Gewaltsam drangen Einbrecher in Zeitraum vom Dienstag (14.03.2023) zu Mittwoch (15.03.2023) in eine Bar in der Zschochernstraße ein. Nicht nur dass die Täter hierbei Sachschaden verursachten, sie stahlen zudem in der Bar aufgefundenes Bargeld sowie Alkoholika. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden. (RK) Rückfragen bitte an: ...

