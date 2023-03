LPI-G: Pkw-Fahrerin ohne Fahrerlaubnis stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Greiz (ots) - Greiz: Zwischen dem 14.03. und dem 15.03.2023 suchten bislang unbekannte Täter mehrere Gärten in einer Gartenanlage in Herrenreuth auf. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Gartenlauben und entwendeten verschiedene Lebensmittel und Werkzeuge, wie einen Schlagschrauber, eine Handkreissäge, einen Akkuschrauber und zwei Taschenlampen. Es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. Rückfragen ...

