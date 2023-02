Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Unfall mit hohem Sachschaden - Verursacher flüchtet

Grefrath-Oedt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Unbekannter hohen Sachschaden angerichtet, ist danach zu Fuß geflohen und hat sein Auto zurückgelassen. Gegen 3.30 Uhr hörte eine Anwohnerin der Johannes-Girmes-Straße einen lauten Knall. Sie sah aus dem Fenster und sah einen Mann in Richtung Mülhausen weglaufen. Auf der Straße sah sie ein Trümmerfeld. Ein Auto war in einen geparkten Pkw an der Straße gefahren und hatte diesen schwer beschädigt. Anschließend kollidierte der Unfallwagen noch mit einem weiteren geparkten Fahrzeug, einer Mauer und dem Schild einer Bushaltestelle. Im Fahrzeug, mit dem der Unfall verursacht worden ist, fanden sich zudem geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Eine Fahndung nach dem Mann, der von der Unfallstelle geflüchtet war, verlief negativ. Es gibt Hinweise darauf, dass eine zweite Person mit in dem Fahrzeug gewesen sein könnte. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hat jemand ein oder zwei Personen in Oedt nach 3.30 Uhr weglaufen gesehen? Hat jemand in der Nacht einen oder zwei Anhalter mitgenommen? Oder kann jemand sonst etwas zur Aufklärung beitragen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (173)

