Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - 16-Jähriger leicht verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am 21.02.2023 hat es gegen 11.10 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Roermonder Straße / Linde in Waldniel gegeben. Ein 16-jähriger Schwalmtaler fuhr mit seinem Fahrrad auf der Roermonder Straße aus Fahrtrichtung Niederkrüchten kommend. Er beabsichtigte auf Höhe der Kreuzung Roermonder Straße / Linde die Fahrbahn zu queren und missachtete hierbei das dort befindliche Stop-Zeichen. Auf Grund dessen kollidierte der Radfahrer mit einem 70-jährigen Schwalmtaler. Dieser fuhr mit seinem Pkw auf der Linde in Fahrtrichtung Waldniel. Auf Grund der Kollision stürzte der 16-Jährige von seinem Fahrrad. Der Radfahrer wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert. / AM (171)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell