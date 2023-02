Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Einbrüche in zwei Schulen

Schwalmtal-Amern (ots)

Sowohl in die Gemeinschaftsgrundschule Amern als auch ins Förderzentrum West sind am Wochenende unbekannte Täter eingedrungen.

In die Gemeinschaftsgrundschule Amern an der Hermann-Löns-Straße wurde zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 16.30 Uhr, eingebrochen.

Unbekannte brachen eine Tür im Erdgeschoss auf und gelangten von dort in weitere Räume, deren Türen jeweils auch aufgebrochen wurden. Die Beute, die die Unbekannten gemacht haben, steht noch nicht abschließend fest, bislang fehlt ein dreistelliger Bargeld-Betrag.

Die Tatzeit am Förderzentrum West an der Straße Geneschen lässt sich besser eingrenzen. Hier bemerkte ein Zeuge gegen 12.15 Uhr am Sonntagmittag ein aufgebrochenes Fenster. Um Mitternacht in der Nacht zu Sonntag war das Fenster noch intakt gewesen. Auch hier wurden Räume durchwühlt, ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und sucht nun Zeugen. Wer hat im Verlauf des Karnevalswochenendes verdächtige Beobachtungen in Amern, vornehmlich in der Nähe der jeweiligen Schulen, gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (168)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell