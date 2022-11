Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Vollbrand eines Veranstaltungsgebäudes mit Millionenschaden ++ mehr als 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Großeinsatz ++ Polizei beschlagnahmt Brandort ++ Ermittlungen zur Ursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Uelzen - Bad Bodenteich

Zu einem Millionenschaden kam es in der Nacht zum 19.11.22 in der Schützenstraße in Bad Bodenteich. Nach derzeitigen Ermittlungen war gegen 02:45 Uhr ein Brand in einem Veranstaltungsgebäude (ehemaliges Schützenhaus) ausgebrochen, das sich zu einem Vollbrand entwickelte. Bei dem Komplex handelt es sich um ein privat betriebenes Veranstaltungsgebäude auf einer Fläche von mehr als 2.000 Quadratmetern sowie angrenzendem Schießstand der Schützengilde. Trotz des schnellen Einsatzes von mehr als 120 Einsatzkräften der Feuerwehren Bad Bodenteich, Uelzen, Reinstorf, Kattien, Lüder, Langenbrügge, Wieren und Schafwedel sowie mehrerer Drehleiterfahrzeuge brannte der Gebäudekomplex fast vollständig aus/nieder. Parallel versuchten die Einsatzkräfte ein Übergreifen auf den Komplex des Schießstandes einzudämmen. Im Gebäude befanden sich keine Personen. Es entstand erheblicher Gebäudeschaden, der auf aktuell mehr als 1.000.000 Euro beziffert wird. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Einsatzkräfte der Polizei sowie der Lüneburger Tatortgruppe waren vor Ort, sicherten erste Spuren und beschlagnahmten den Brandort. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Derzeit können die Ermittler weder Brandstiftung noch eine technische Ursache für das Feuer ausschließen.

