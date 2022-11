Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim /RNK - B 292

B 39 Verkehrsunfall mit Verletzten - Zeugen gesucht - PM Nr. 2

Sinsheim / RNK (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Sonntagvormittag, kurz nach 11.30 Uhr, an der Kreuzung der B 292 / B 39 in Sinsheim, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei kollidierten ein Pkw Audi und ein Pkw BMW im Kreuzungsbereich. Dabei wurden die vier Insassen des Pkw Audi und die zwei Insassen des Pkw BMW leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Unfallursache ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg. Hierzu werden Zeugen des Verkehrsunfalles gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg, Tel.: 0621-174-4111, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell