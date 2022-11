Mannheim (ots) - Gleich fünf BMW wurden in der Nacht vom 11.11. auf den 12.11.2022 von bislang unbekannten Tätern in Ilvesheim aufgebrochen. Die Täter bauten die Airbags, Lenkräder und Navigationssysteme aus und entkamen unerkannt. Der Diebstahlschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. In einem Fall wurde eine komplett ...

