Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sachbeschädigung bei der Universität Heidelberg - die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Heidelberg (ots)

In den Abendstunden des 12.11.2022, gegen ca. 19:30 Uhr ereignete sich in Heidelberg, beim Institut für Geowissenschaften (Universität Heidelberg), Im Neuenheimer Feld, ein Sachbeschädigungsdelikt. Hier wurde auf der Südseite des Institutes eine Scheibe eingeworfen. Durch einen aufmerksamen Mitteiler konnte eine Personengruppe von ca. 5 jugendlichen Personen erkannt werden, welche in Richtung des Heidelberger Zoos davonrannten. Über die Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt. Das Polizeirevier HD-Nord ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06221/45690 beim Polizeirevier HD-Nord zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell