Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Ilvesheim - Einbruchserie in hochwertige Fahrzeuge

Mannheim (ots)

Gleich fünf BMW wurden in der Nacht vom 11.11. auf den 12.11.2022 von bislang unbekannten Tätern in Ilvesheim aufgebrochen. Die Täter bauten die Airbags, Lenkräder und Navigationssysteme aus und entkamen unerkannt. Der Diebstahlschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. In einem Fall wurde eine komplett maskierte Person bei der Tatausführung von einer Videokamera erfasst. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell