Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 5 Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Meschede (ots)

Am Samstag, 13.05.23, 14.46 Uhr befuhr eine 84-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Geitenbergstraße aus Richtung Wennemen kommend. Im Kreuzungsbereich zur L 743 beabsichtigte die Pkw-Führerin nach links in Fahrtrichtung Freienohl abzubiegen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigen Pkw einer 38-jährigen Fahrzeugführerin, welche die L 743 von Wennemen in Fahrtrichtung Meschede befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Fünf Fahrzeuginsassen, davon 3 Kinder im Alter von 9, 10 und 12 Jahren, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 9000 Euro geschätzt, beide Pkw mussten abgeschleppt werden. (tk)

