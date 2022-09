Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrüche in Praxisräume - Smart gestohlen

Engelskirchen (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in eine Zahnarztpraxis und in eine Praxis für Physiotherapie in der Overather Straße eingebrochen. Die Täter stahlen Bargeld und elektronische Geräte (Laptops, Mobiltelefon, etc.). Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (16. September), 10:30 Uhr und Sonntag (18. September), 14 Uhr. Am Montag wurde schließlich bekannt, dass ein Firmenwagen (schwarzer Smart), der in der Nähe der Praxis geparkt stand, gestohlen wurde. Die Autoschlüssel befanden sich vor dem Einbruch in die Physiopraxis im Bereich der Theke. Offenbar nutzten die Täter den Schlüssel, um den Smart kurze Zeit später zu stehlen. Der Diebstahl des Fahrzeugs kann auf den Zeitraum zwischen Sonntag 15 Uhr und Montagmorgen (18. September), 9:20 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

