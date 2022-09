POL-GM: Zigarettenautomat aufgebrochen

Wipperfürth (ots) - Eine fremde Hand hat sich am Montag (19. September) an der Jackentasche einer 70-jährigen Wipperfürtherin zu schaffen gemacht. Die Wipperfürtherin war in einem Supermarkt in der Bahnstraße einkaufen gewesen. Als sie um 11:30 Uhr ihren Einkaufswagen zurückbrachte, bemerkte sie plötzlich, wie sich jemand an ihrer Jackentasche zu schaffen machte. Eine unbekannte Frau hatte ihre Geldbörse aus der ...

