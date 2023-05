Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 2 Verletzte nach Sturz mit Leichtkraftrad

Sundern (ots)

Am Samstag, 13.05.23, gegen 17.05 Uhr befuhr ein 17-jähriger Mann aus Hemer mit seinem Leichtkraftrad die B 229 von Sundern-Hövel in Richtung Balve-Beckum. Auf regennasser Fahrbahn verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Krad, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt, die 17-jährige Sozia erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Am Krad entstand erheblicher Sachschaden. (tk)

